Landeshauptmann Markus Wallner geimpft

Am Samstag erhielt auch Landeshauptmann Markus Wallner die erste Corona-Teilimpfung.

Der Landeshauptmann kündigte bereits am Freitag in "Vorarlberg LIVE" an, dass er am heutigen Samstag die erste Corona-Teilimpfung erhalte. Er habe auf jegliche Vorreihung oder Priorisierung verzichtet und sei nun aufgrund des Alters an der Reihe, so Wallner im Interview.