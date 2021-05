"Wir kommen vielleicht ohne Lockdown durch"

Landeshautpmann Markus Wallner war am Freitag zu Gast in "Vorarlberg LIVE" und sprach über die aktuelle Corona-Situation im Land.

Die Öffnungsschritte in Vorarlberg wieder zurückzunehmen, kommt für Landeshauptmann Markus Wallner nicht in Frage, wie er in "Vorarlberg LIVE" sagt. Man müsse die Entwicklungen neutral diskutieren und wenn notwendig schnell reagieren - so wie man es im Leiblachtal, im Bregenzerwald und jüngst in Lustenau gemacht habe.