HSC Kids bereit fÃ¼r die neue Saison

Die HSC Nachwuchsabteilung nutzte die Zeit vor dem Saisonstart mit einem gemütlichen Hock und dem traditionellen Einkaufstag.

Hohenems . Nach dem schweißtreibenden Sommertraining und den erholsamen Ferien starteten auch die Nachwuchscracks des SC Hohenems mit einem geselligen Grillfest in die neue Saison. Bei Ausrüster Create Sports gab es dann bei einem Einkaufstag noch die fehlenden Ausrüstungsgegenstände.

Beim VFB Platz im Emser Herrenried war alles vorbereitet für einen gemütlichen Nachmittag. Rund 80 Hockey-Youngsters und ihre Eltern versammelten sich und genossen die leckeren selbstgemachten Kuchen und später auch die Köstlichkeiten vom Grill. Während sich die Kids mit den verschiedenen Spielen vergnügten, kam bei den Eltern über die Sommerpause einiges an Gesprächsstoff zusammen und so wurde noch bis in den Abend gemütlich gefeiert.