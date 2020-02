Hot-Spot-Talk zum Thema Glauben

Beim 26. Hot-Spot-Talk sprach Bischof Benno Elbs mit Jugendlichen über den Glauben

Was unterscheidet Theismus von Atheismus und Deismus? Diese und viele weitere Fragen beantwortete der Hot-Spot-Talk mit Jugendlichen im Alten Hallenbad. Immerhin 17 Prozent der österreichischen Bevölkerung sind ohne Religionsbekenntnis. Fünf Prozent würden die Frage nach der Existenz Gottes klar mit Nein beantworten, denn sie sind bekennende Atheisten. Doch kann man ohne Glauben überhaupt ein sinnerfülltes Leben führen? Und was unterscheidet Glauben von Religion?

Macht es wirklich Sinn, gottlos zu leben? Und wie viel Religion braucht der Mensch wirklich? „Es ist sinnvoll, an Gott zu glauben“, bekräftigte Bischof Benno Elbs. Ebenfalls sei es keineswegs realitätsfern, an Gott zu glauben. „Gläubige sind nicht wissenschaftsscheu, Glaube und Wissenschaft ergänzen sich vielmehr“, erklärte Dr. Simon Kopf, der in Oxford und am King´s College in London studiert hat.