Hohenemser Eltern-Kind-Treff bezieht neue Räumlichkeiten

Der Hohenemser Eltern-Kind-Treff boomt - im Jahr 2018 konnten allein die Hebammen und Physiotherapeutinnen von „Gsund in Ems“ einen Teilnehmeranstieg von eindrucksvollen 41 Prozent verzeichnen.

Dass unsere vor zwei Jahren neu geschaffene Wohlfühloase dermaßen einschlägt, hätten wir uns zu Beginn nicht erwartet. Wir freuen uns natürlich sehr, dass diese vielfältigen Angebote so gut angenommen werden und können das Programm mit den neuen, großzügigeren Räumlichkeiten kontinuierlich ausbauen und weiterentwickeln. An dieser Stelle daher ein großes Dankeschön an die Mitarbeiterinnen für ihren täglichen Einsatz“, zeigt sich Bürgermeister Dieter Egger erfreut.

„Unserem Team von fünf Hebammen und zwei Physiotherapeuten macht es große Freude, Familien in dieser besonderen, sensiblen Zeit zu begleiten und zu unterstützen. Durch das Eingehen auf die persönlichen, medizinischen und geburtshilflichen Aspekte von Schwangerschaft, Geburt und Familieneinbindung werden Fragen beantwortet sowie Sorgen und Ängste abgebaut. Dank der tollen Zusammenarbeit mit der Stadt Hohenems und deren Mitarbeitern ist es uns gelungen, ein ‚Vorzeigeprojekt‘ ins Leben zu rufen, welches einzigartig in ganz Vorarlberg ist!“, so Claudia Mathis-Weirather vom „Gsund in Ems“-Team