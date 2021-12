Hittisau: "Raumplanung ist die Königsdisziplin"

Gerhard Beer, Bürgermeister Hittisau, war am Donnerstag bei "Vorarlberg LIVE" und sprach mit Pascal Pletsch über leistbares Wohnen, eine neue Tiefgarage und die Corona-Situation in der Gemeinde.

Der starke Schneefall fordert heute auch die Gemeinde Hittisau heraus. Aber nicht nur darüber sprach Pascal Pletsch mit Bürgermeister Gerhard Beer in "Vorarlberg LIVE", sondern auch über Erwartungen für den Winter, geplante Bauprojekte, Ziele im neuen Jahr und wie die Gemeinde mit Corona umgeht.

So steht es um das leistbare Wohnen in Hittisau

"Das Raumplanungsthema ist eine Königsdisziplin", meint Bürgermeister Gerhard Beer. "Ein sozial verträglicher Wohnbau, der auch für junge Menschen noch finanziell möglich ist, ist eine Herausforderung." Der Wille der Gemeinde sei groß, die Problematik sei allerdings, dass die Gemeinden die letzten sind, die davon erfahren, wenn ein Grundstück verkauft wird. "Eine aktive Bodenpolitik wird den Gemeinden sehr schwer gemacht. Der richtige Bregenzerwälder will außerden nicht unbedingt in einer Wohnung, sondern im eigenen Haus wohnen", merkt Beer an.