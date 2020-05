HighTech Bienenforschung

Bäuerliches Schul- und Bildungszentrum, Bienenzuchtverein Hohenems und Univ. Prof. Dr. Jürgen Tautz – eine Partnerschaft bei der Bienen- und Umweltforschung!

Gerade rechtzeitig zum Weltbienentag sind am Montag, dem 18. Mai 2020, ungefähr 30.000 Honigbienen in ihr neues Zuhause beim Bäuerlichen Schul- und Bildungszentrum (BSBZ) in Hohenems eingezogen.