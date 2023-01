Hier spielten junge Klaviervirtuosen begeisternd auf

Mitreißendes Konzert am Mittag der Klavierklasse Anna Adamik im Montforthaus

FELDKIRCH Mit einem abwechslungsreichen Programm von italienischer Leichtigkeit über scheinbar schwerelosen Impressionismus bis hin zu furiosen Meisterwerken der Romantik begeisterte Anna Adamiks Klavierklasse an der Stella Vorarlberg beim jüngsten Konzert am Mittag die zahlreichen Zuhörer im voll besetzten Foyer des Montforthauses.

Den furiosen Auftritt am Klavier verfolgten unter anderem Dr. Jutta Gnaiger-Rathmanner, Gudrun Winkler, Verena Burtscher und viele weitere mehr. Dank der Zusammenarbeit von Montforthaus und Stella Vorarlberg findet das kostenlose „Konzert am Mittag“ im Montforthaus statt, auf dem Studierende der Stella Vorarlberg ihr musikalisches Talent zur Mittagszeit demonstrieren. Die nächsten Termine stehen bereits fest: Am Dienstag, 7. Februar um 12:15 Uhr ist ein Klarinettenkonzert der Kammermusik-klasse Francesco Negrini zu hören, und am Dienstag, 7. März um 12:15 Uhr spielen die Oboen der Oboenklasse Adrian Buzac für die Zuhörer in der Mittagspause auf. HE