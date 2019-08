Heute startet das 30. Szene Openair in Lustenau

Heute um 15.10 Uhr eröffnen "Too Mad" auf der Alter Rhein Bühne das 30. Szene Openair. Drei Tage lang werden 25.000 Besucher in Lustenau feiern.

Von 1. bis 3. August sind am Gelände am Alten Rhein in Lustenau unter anderen Foals, AnnenMayKantereit, Capital Bra und als besonderes Highlight Otto Waalkes zu hören. "Wir sind eine Institution geworden", freute sich Festivalleiter Hannes Hagen.