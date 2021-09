Wertvolle Tipps und Tricks für eine erfolgreiche Gartenarbeit bei der Pflanzentauschbörse in „Melittas Garten“ in Lochau, im Bild die „Doppelspitze“ des Obst- und Gartenbauvereins Leiblachtal mit Obfrau Ruth Heidegger (Hohenweiler) und Stellvertreterin Melitta Sohm (Lochau).

Herbstliche Pflanzentauschbörse in „Melittas Garten“ in Lochau

Lochau. In den artenreichen Naturgarten von Melitta Sohm in der Hörbranzer Straße in Lochau hatte der Obst- und Gartenbauverein Leiblachtal zur herbstlichen Pflanzentauschbörse eingeladen. Mitbringen und Mitnehmen war das Motto dieser besonderen Aktion.

Hobbygärtner und Pflanzenliebhaber nützten die willkommene Gelegenheit, sich gegenseitig Pflanzen zu schenken und miteinander Erfahrungen auszutauschen. Blütenstauden, Beerensträucher, alte Obstsorten, aber auch Ableger von Zimmerpflanzen oder Blumenzwiebeln und Samen aller Art standen unter anderem zum Tausch bereit.

„Man lernt so nebenbei auch neue Pflanzen für die grüne Vielfalt in Gärten, auf Terrassen und Balkonen oder in den Wohnzimmern kennen. Und zu jedem Tausch kommen natürlich auch wertvolle Tipps und Tricks für eine erfolgreiche grüne Arbeit“, so die „Doppelspitze“ des Obst- und Gartenbauvereins Leiblachtal mit Obfrau Ruth Heidegger (Hohenweiler) und Stellvertreterin Melitta Sohm (Lochau).