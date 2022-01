"Heliskiing dient dem Vergnügen Einzelner"

Am Freitag trafen sich die Grüne Abgeordnete Nadine Kasper und Seilbahner-Obmann Andreas Gapp bei "Vorarlberg LIVE". Dabei kam es zu einer intensiven Diskussion über einen nachhaltigen Wintertourismus.

Diese Woche herrschte in der Vorarlberger Seilbahnbranche Unmut über eine Landtagsanfrage von Nadine Kasper an Landesrat Christian Gantner. Darin warf die Tourismussprecherin der Grünen die Frage auf, wie klimafit die heimischen Skigebiete sind und kritisierte den Wasser- und Strombedarf der Beschneiungsanlagen. Andreas Gapp, Chef der Kleinwalsertaler Bergbahnen und Sprecher der Vorarlberger Seilbahnen, zeigte sich betroffen. „Liebe Nadine, es ist Zeit, mit alten Rollen- und Feindbildern aufzuräumen. Liebe Nadine, es ist Zeit konstruktiv miteinander zu sprechen“, richtete der Fachgruppenobmann der Politikerin aus. Am Freitag trafen sie sich bei Vorarlberg LIVE.