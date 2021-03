Heiße Suppe gegen die Kälte im Flüchtlingslager

Der Erlös von „Suppe to go“ fließt über die Caritas nach Kara Tepe.

Dornbirn. Der Suppentag in der Fastenzeit hat sich in den Pfarrgemeinden schon lange etabliert. Im Jahr der Pandemie ist aber alles anders – so auch der Suppentag in der Pfarre Dornbirn-Rohrbach, der sich in „Suppe to go“ verwandelt hat. Es war ein kalter Sonntag am 14. März, an dem die Suppe – in Gläsern abgefüllt – zum Abholen bereitstand, die dann in behaglicher Wärme zu Hause genossen werden konnte. Anders im Flüchtlingslager auf Lesbos. Dort soll zumindest der Erlös, der über die Caritas direkt nach Kara Tepe fließt, etwas zum Aufwärmen beitragen.

Die Idee für das etwas andere Suppenprojekt hatte Nora Bösch, die Gemeindeleiterin von St. Martin. Diese Idee hat Alfons Meindl (Gemeindeleiter der Pfarre Rohrbach) aufgegriffen und mit Maria Muxel und deren Frauenteam in die Tat umgesetzt. Der Beitrag für den guten Zweck löse zwar nicht das Grundproblem, doch jede Hilfe sei ein Trostpflaster angesichts dieser Katastrophe“, ist Alfons Meindl überzeugt.