Heimpremiere gegen den amtierenden Meister

Diesen Samstag bestreitet der RHC Dornbirn das erste Heimspiel der noch jungen Saison.

Durch den Spielabbruch im Frühjahr sind die Tessiner ihren Meistertitel noch nicht los geworden und haben wie die Hausherren von der verloren Auftaktpartie einiges gut zu machen. Im Sommer mussten die Violetten den Abgang ihrer Identifikationsfigur Alberto Orlandi verkraften, haben aber mit dem argentinischen Spielertrainer Pablo Sáez adäquaten Ersatz gefunden. Ob der ehemalige Nationalspieler mittlerweile die Reise nach Biasca antreten konnte, steht noch in den Sternen. Wie schwer es zu Corona-Zeiten ist von Argentinien nach Europa zu kommen wissen die Messestädter aus eigener Erfahrung durch Martin Maturano, der in Diessbach seine erste Visitenkarte abgab. Gregorio Boll galt in der abgebrochenen Saison mit 20 Toren in 15 Spielen am Treffsichersten und war der Topskorer seines Teams. Auch gegen Wolfurt trug er sich bereits wieder in der Schützenliste ein, ansonsten bleibt der Kader bei den Nordtessinern unverändert. Die Hausherren werden sich wohl wieder auf viele Weitschüsse der Biascesi wappnen müssen.