Hard kassierte Niederlage zum Viertelfinal-Auftakt

Der HC Hard musste sich im ersten Spiel der Best-of-three Serie dem HC Linz nach hartem Kampf zu Hause mit 27:29 geschlagen geben.

Für den frischgebackenen Cupsieger ALPLA HC Hard ging es heute auch in der Meisterschaft in die entscheidende Phase. Zum Auftakt der Best-of-three-Serie im Viertelfinale gastierte der HC Linz in der Sporthalle am See. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase setzten sich die Harder mit einem 3-Tore-Lauf zur Mitte der Halbzeit erstmals etwas ab. Nachdem die Gäste rasch wieder ausgleichen konnten, setzten sich die Roten Teufel erneut ab und brachten eine 16:13-Führung in die Pause.