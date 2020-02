Handballer spenden 2000 Euro für guten Zweck

Im Rahmen des Damenderbys fand die Scheckübergabe vom „2to4-Handball-Benefizevent“ im Wert von 2.000 € an die Organisation „Ma hilft“ und dem Schulheim Mäder statt.

Der Handballclub HC BW Feldkirch unterstützt mit seinem Benefizevent bereits seit über 20 Jahren notleidende Menschen in Vorarlberg.

Heimspieltag am kommenden Samstag

Am kommenden Samstag findet ein weiterer Heimspieltag in der Feldkircher Reichenfeldhalle statt. Bereits ab 11.40 Uhr zeigen die Nachwuchsteams ihr Können auf dem Spielparkett. Um 20 Uhr empfangen unsere Herren in einem wichtigen Spiel die SG Hofen/Hüttlingen. Die HandballerInnen freuen sich auf lautstarke Unterstützung!