Handball-Derby, Grippewelle und die Geheimnisse des Waldes

Am Freitag bei "Vorarlberg LIVE" zu Gast: Julia Marksteiner (SSV Dornbirn Schoren), Beate Scheffknecht (HC BW Feldkirch), Armin Fidler (Public-Health-Experte) und Jürgen Thomas-Ernst (Autor).

In der letzten Hinrunde des WHA MEISTERLIGA-Grunddurchgangs kommt es am Samstag, 10. Dezember, zum Ländle-Derby zwischen dem SSV Dornbirn Schoren und dem HC Sparkasse BW Feldkirch. Anpfiff in der Messehalle ist um 20 Uhr.

Die Grippewelle hat begonnen - und das wie von Experten erwartet früher als üblich. Grippewellen starten in unserer Region meistens erst im Dezember oder Anfang Jänner mit dem Höhepunkt im Februar. Seit Beginn dieser Woche konnte "ein massiver Anstieg von Influenzavirus-Nachweisen in klinischen Proben aus dem gesamten Bundesgebiet beobachtet werden", hieß es seitens der MedUni Wien. Währenddessen geht die Virusverbreitung von SARS-CoV-2 in den Abwasseranalysen wieder zurück. Die aus diesen Proben abgeleitete Reproduktionszahl liegt mit 1,14 deutlich über der Marke von 1,0, aber "bei abnehmender Tendenz", geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Update des Covid-Prognosekonsortiums hervor. Demnach kommt es in den kommenden zwei Wochen zu leicht steigender Bettenbelegung mit Infizierten auf den Normalstationen und zu gleichbleibender Auslastung in der Intensivpflege. Mit Armin Fidler spricht Magdalena Raos heute über die Grippewelle und die aktuelle Corona-Situation in Vorarlberg.

Vorarlberger Autor Jürgen-Thomas Ernst ist von Beruf Förster und Waldpädagoge: In seinem neuen Buch "Geheimnisse des Waldes" versammelt er alles, was er an Wissen in 25 Jahren Berufstätigkeit zusammengetragen hat - und was eigentlich jeder von uns wissen sollte. Wie man Feuer macht, welche Pflanzen man wie verwerten kann - und wie man das alles auch Kindern beibringt (Stichwort: Waldspielplatz). Der Wald ist gefährdet und schützenswert, die Basis für das Leben auf der Erde.

