Ab Herbst plant die öffentliche Bücherei der Pfarre Bürs eine neue Veranstaltungsreihe für Kinder ab 6 Jahren.

„Dafür benötigen wir die Hilfe der Bürserinnen und Bürser“, ruft das Team der Bücherei Freiwillige, die Berufe, Hobbys, altes Handwerk, … kindgerecht erklären und Fragen dazu beantworten können, zum Mitmachen auf. „Etwa eine Stunde pro Monat an einem Nachmittag, völlig ungezwungen, flexibel, je nach Interesse der Kinder. Wir könnten uns zum Beispiel folgende Themen vorstellen: „Halten Fische Winterschlaf?“ „Was muss ein Jäger so alles machen?“ „Wie hoch fliegt ein Hubschrauber?“ „Knochen brechen– und wer repariert sie wieder?“ Die Bücherei freut sich über Kontaktaufnahmen während der Öffnungszeiten (Montag, 8.30 bis 11 Uhr, Mittwoch und Freitag, 15.30 bis 19.30 Uhr) oder per E-Mail, beziehungsweise Whats-App (0664/5655300, buecherei@buers.at).