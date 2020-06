Großzügiger Zubau für VS Mitte Bludenz

Bludenz. Montag Vormittag fand die Präsentation des Siegerprojektes zum Architekturwettbewerb zum Erweiterungsbau der Volksschule Mitte Bludenz statt. Aus den 24 Eu-weit eingereichten Entwürfen ging dabei das Vorarlberger Planungsbüro Marte.Marte Architekten als Gewinner hervor.

„Marte. Marte verstehen es mit ihrem Entwurf, die bestehende Struktur in eine moderne Gebäudesprache zu übersetzen, so dass zwischen Alt- und Neubau eine architektonische Verbindung entsteht, die die ursprünglich angedachte ringförmige Struktur schließt“, erklärt Architekt Dieter Klammer als Fachvetreter der Jury die Entscheidungsbegründung.

Der Entwurf von Marte. Marte sieht eine großzügige, L-förmige Ergänzung zum vorhandenen Schulgebäude vor. Dadurch entsteht ein neuer, in sich geschlossener Gebäudekomplex mit Innenhof. „Wir haben uns überlegt, wie wohl die Erbauer, das Gebäude weitergebaut hätten. Zwei formal reduzierte Trakte vollenden zukünftig die bestehende Figur, ohne jedoch zu stark in die Typologie des Gebäudes einzugreifen“, erläutert Bernhard Marte die Herangehensweise an die Ideenfindung.