Große Nachfrage für „Summer-School“

Auch wenn die momentan 312 Kids in den Lerncafés der Caritas in die verdienten Ferien gehen – schon bald geht es für sie mit dem Lernen wieder los: Die Vorarlberger Landesregierung hat gemeinsam mit den Lerncafés die „Summer School“ ins Leben gerufen.

Dort kann in den letzten drei Wochen vor Beginn des neuen Schuljahres jener Unterrichtsstoff aufgeholt werden, der bedingt durch die Corona-Pandemie zu kurz kam. Die Nachfrage ist bereits jetzt groß!

Expert*innen von verschiedenster Seite betonen immer wieder, dass gerade jene Kinder, die von ihren Eltern nicht optimal gefördert werden können, unter der aktuellen Situation besonders leiden. „Die Gründe dafür können vielfältig sein: eine beengte Wohnsituation, die Lernen in Ruhe nicht zulässt, das Fehlen eines Laptops beziehungsweise Computers oder auch sprachliche Schwierigkeiten“, nennt Lerncafé-Stellenleiterin Bea Bröll Beispiele. Die „Summer-School“ soll faire Bildungschancen für alle Lerncafé-Kids bringen: „Wir bieten ein buntes Programm, lernen gemeinsam und wiederholen den Schulstoff des vergangenen Jahres, wir gestalten aber auch die Freizeit mit den Schülerinnen und Schülern. Es ist uns ein großes Anliegen, dass wir sie auch in ihrer Persönlichkeitsentwicklung fördern und den Spaß am Lernen wieder wecken.“