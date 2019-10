Größter Indoor-Flohmarkt Feldkirch

Tisner Flohmarkt wird seit vielen Jahren von Freiwilligen der Pfarre Tisis organisiert. Der Erlös kommt einer Hilfsorganisation zugute.

FELDKIRCH Geschirr, Bücher, Bilder, Gläser, Spielzeug … alles schön gereiht auf Tischen und Theken. Weit über 1000 guterhaltene Gegenstände werden jährlich ans Flohmarkt-Team der Pfarre Tisis gespendet. Diese nehmen es kritisch unter die Lupe. „Nur qualitativ gute Ware wird von uns verkauft“, erklärt ein Mitglied vom Organisationsteam. 15 fleißige Helfer setzen sich jedes Jahr für den Markt ein. Der Erlös kommt zur Gänze dem Umbau der Pfarrsäle sowie sozialen Projekten zugute. „Mittlerweile sind es weit über 20.000 Euro, was zusammenkommt“, freut sich das Pfarrteam. Alljährlich wird der Andrang größer. Der Flohmarkt wird an drei Wochenendtagen veranstaltet. Sonntags um 13 Uhr schließen dann die Flohmarktpforten offiziell. Anschließend wird alles, was nicht verkauft wurde, verschenkt. ETU