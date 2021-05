Gratis Schnupperstunden in der Städtischen Musikschule Bludenz

Bludenz. Wolltet ihr immer schon mal wissen, wie es sich anfühlt, Harfe zu spielen oder eine Trompete zum Klingen zu bringen – dann meldet euch schnell zu den Gratis Schnupperstunden der Musikschule Bludenz an.

Unterricht in über 30 Fächern bietet die Musikschule Bludenz ihren SchülerInnen an. "Neben den sehr bekannten Unterrichtsfächern wie Klavier, Geige, Saxofon, Gitarre und Schlagzeug bietet unsere Musikschule auch Unterreicht für weniger bekannte Instrumente an. Cello, Fagott, Horn oder Posaune sind genau so spannend zu erlernen. Ein gut klingendes Orchester oder Ensemble braucht auch die Instrumente, die meist nur weniger bekannt sind, aber mindestens so viel Spaß machen", unterstreicht Musikschuldirektor Mag. Thomas Greiner die Wichtigkeit dieser Instrumente. Daher bietet die Musikschule seit kurzem auch Gratis Schnupperstunden für die eher seltener erlernten Instrumente an.