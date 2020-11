Gratis Lesevergnügen für Altachs Erstklässler

Gutscheine für die allerjüngsten Bücherwürmer

Altach. Den Erstklässlern die Grundkenntnisse des Lesens beizubringen ist Grundaufgabe von Schule und Eltern. Einen nicht zu unterschätzenden Anteil an der Vermittlung der Freude daran tragen aber auch die lokalen Büchereien und Bibliotheken. Seit Jahren übernimmt daher die Filiale der Dornbirner Sparkasse in Altach die Kosten für den Leserausweis für alle Erstklässler der Gemeinde. Werden diese an sich an alle Schüler persönlich übergeben, erfolgte dies nun Corona bedingt im inoffiziellen Rahmen. Filialleiter Florian Widmann ließ es sich aber nicht nehmen, persönlich in der Bibliothek vorbeizuschauen und die Gutscheine an Leiterin Wilma Schneller und ihre Stellvertreterin Tamara Basile zu übergeben. Damit soll ein kleiner Teil zur positiven Lesezukunft der Schüler gesichert werden. CEG