Grätzl-Analyse - SPÖ wie im 11. Bezirk mit den meisten Stimmen am Gasometer

So wie im Gesamtbezirk hat die SPÖ am Gasometer bei der Gemeinderatswahl die meisten Stimmen gesammelt. Im Areal rund um die ehemaligen Gasbehälter gab es 46,88 Prozent für die Sozialdemokraten. Ein Ergebnis, das sich etwas besser ausnimmt als im gesamten 11. Bezirk (46,25 Prozent).

Auf Platz zwei liegen die Grünen mit 12,67 Prozent - auf Bezirksebene auf dem fünften Platz. Die Ökopartei schnitt also lokal deutlich stärker als im Gesamtbezirk (5,43 Prozent) ab. Den dritten Stockerlplatz nimmt die ÖVP ein, genauso wie im 11. Bezirk. Mit 11,34 Prozent am Gasometer lukrierte die Volkspartei aber weniger Stimmen als in Simmering.