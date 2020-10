Grätzl-Analyse - Nibelungenviertel geht mit Bezirk konform und wählte rot

Im Nibelungenviertel hat die SPÖ bei der Gemeinderatswahl wie im 15. Bezirk gesamt die meisten Stimmen erhalten. Im Gebiet zwischen Stadthalle und Schmelz gab es 42,15 Prozent für die Sozialdemokraten. Sie liegen damit auf Augenhöhe mit dem Ergebnis in Rudolfsheim-Fünfhaus.

Mit 16,64 Prozent im Grätzl landeten auf Platz zwei wie im Bezirk die Grünen. Im Mittelfeld, also auf Rang drei, landete die ÖVP, was ihrer Platzierung im 15. Bezirk entspricht. Mit 13,75 Prozent im Nibelungenviertel lukrierte die Volkspartei ähnlich viele Stimmen wie in Rudolfsheim-Fünfhaus.