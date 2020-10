Grätzl-Analyse - Althangrund wählte im Gleichklang mit dem 9. Bezirk: SPÖ Nummer eins

Am Althangrund ist die SPÖ bei der Gemeinderatswahl wie im 9. Bezirk stimmenstärkste Partei. Die Sozialdemokraten kamen im nordöstlichen Viertel des 9. Bezirks auf 40,88 Prozent. Ein Ergebnis, das sich besser ausnimmt als im gesamten 9. Bezirk (36,72 Prozent).

Platz 2 ging wie im Bezirk an die Grünen mit 18,9 Prozent im Grätzl. Im Mittelfeld, also auf Rang drei, landete die ÖVP, was ihrer Platzierung im 9. Bezirk entspricht. Mit 14,57 Prozent am Althangrund lukrierte die Volkspartei aber weniger Stimmen als im Alsergrund.