Götzner Wahrzeichen erzählt aus der Geschichte

Im Portierhüsle am Garnmarkt sind die Fundstücke der Archäologischen Grabung an der Ruine Neu-Montfort zu besichtigen.

Götzis . Bei den archäologischen Grabungen an der Burganlage Neu-Montfort in Götzis zum Ende des vergangenen Jahres wurden wertvolle Relikte der Vergangenheit gefunden. Die interessanten und sehenswerten Funde werden nun im Portierhüsle beim Garnmarkt ausgestellt.

Mit einem Gottesdienst von Pfarrer Rainer Büchel und einem geselligen Frühschoppen wurde nun am vergangenen Sonntag am Götzner Garnmarkt die Ausstellung „Im Zeichen der Burg“ eröffnet. Im Portierhüsle können nun die sehenswerten Funde, sowie die Geschichte und mögliche Sanierungskonzepte von Neu-Montfort angesehen werden. Vizebürgermeisterin Edith Lampert-Deuring und Vereinsobmann Christoph Längle vom Verein Neu-Montfort konnten dazu trotz nassem Wetter zahlreiche Besucher begrüßen. Neben vielen Vereinsmitgliedern und Gemeindemandataren informierte sich auch Altbürgermeister Werner Huber über die geschichtlichen Funde.

Die Ausstellungseröffnung nutzte Vereinsobmann Christoph Längle auch dazu und dankte allen, die sich laufend um die Erhaltung des Götzner Wahrzeichens kümmern. Dazu konnten auch zwei verdiente Vereinsmitglieder geehrt werden und so erhielten Rudi Berchtold und Dalibor Smigic jeweils ein von Adolf Mittelberger gemaltes Bild der Burg. Die Ausstellung im Portierhüsle kann noch bis im Februar 2022 besichtigt werden, wobei am Tag des Denkmals, am 25. September ein Vortrag der Archäologen stattfinden wird und die Ausstellung auch in die lange Nacht der Museen am 2. Oktober eingebunden ist. MIMA