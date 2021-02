Götzis leistet wichtigen Beitrag zum Klimaschutz

Die Marktgemeinde bezieht seit Jahresbeginn für all ihre gemeindeeigenen Gebäude 100 Prozent erneuerbare Energie.

Die Marktgemeinde Götzis setzt dabei schon seit Jahren mit energieeinsparenden Aktivitäten in kommunalen Gebäuden ein wichtiges Zeichen für den bewussten Umgang mit Energie. Dabei liegt der gesamte Stromverbrauch aller kommunalen Gebäude in Götzis bei rund 2,5 Gigawattstunden im Jahr – das entspricht in etwa dem Verbrauch von 625 Einfamilienhäuser. Zu den Großverbrauchern in der Gemeinde zählen etwa die Straßenbeleuchtung und das Haus der Generationen, die jeweils rund 23 Prozent der Gesamtenergie verbrauchen. Rund 9 Prozent des Gesamtstromverbrauchs entfallen auf alle Schulen und Kindergärten.