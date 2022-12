Göfis fixiert Budget für 2023

Die Göfner Gemeindevertretung hat den Budgetvoranschlag 2023 in ihrer letzten Sitzung beschlossen.

Göfis . Mit Erträgen von 12.289.800 Euro und Gesamtauszahlungen von 15.547.800 Euro im Finanzierungshaushalt beschloss die Gemeindevertretung von Göfis in ihrer Dezembersitzung den Voranschlag für das Jahr 2023.

Dabei wurde das Budget in Göfis aufgrund der aktuellen Lage wie bereits in den vergangenen Jahren mit größter Sorgfalt und Bedacht erstellt, wie auch Bürgermeister Thomas Lampert anmerkt. So kann auch der Fehlbetrag von 3.258.000 Euro beim Endergebnis des Voranschlages 2023 ohne zusätzliche Darlehensaufnahmen finanziert werden. „Eine Darlehensaufnahme für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung über 1.400.000 Euro ist im Fehlbetrag bereits berücksichtigt. Ebenso berücksichtigt ist eine Schuldentilgung von 1.454.100 Euro“, erklärt dazu Bürgermeister Lampert.