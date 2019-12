Glückliches Ende gegen den regierenden Meister

RHC Dornbirn gewinnt in einem sehr körperbetonten Spiel bei Meister Biasca nach Verlängerung mit 3:2 und behält im Direktduell um Rang 4 die Nase vorne.

Die Hausherren sorgten nach vier Minuten für den ersten Treffer im Palaroller. Ein einstudierter Spielzug brachte schließlich ein Querpass auf den zweiten Pfosten, diesen Scanavin zum 1:0 einschob. Die Partie war geprägt von sehr viel Körpereinsatz und gefährlichen Konter auf beiden Seiten, immer wieder rückten die Torhüter mit tollen Paraden in den Vordergrund. Nach 19 Minuten durfte dann auch die Gende-Truppe erstmals jubeln, in einem schnell ausgeführten Konter legte Brunner auf Hagspiel auf, der zum Ausgleich egalisierte. Den Fahrtwind nahmen die Messestädter mit und gingen durch Fäßler nur wenige Augenblicke später erstmals mit 2:1 in Führung. Nach Seitenwechsel brachten die Schwarz-Gelben den Ball nicht aus dem Strafraum, ein Tumult vor dem Gehäuse von Mirantes, Boll nutzte einen Abstauber zum 2:2 Ausgleich. In den letzten Minuten übte der Meister viel Druck mittels Weitschüsse auf das Dornbirner Tor aus, die entweder von den Spielern geblockt oder vom starken Rückhalt Mirantes gehalten wurden. Da die Partie nach regulärer Spielzeit kein Sieger fand, ging es in die Verlängerung, in der Gomez del Torno per Dribbling durch den Strafraum den Ball im Kreuzeck versenkte. Auch in der zweiten Halbzeit der Verlängerung schoss Biasca aus allen Winkeln aufs Tor und kam zu einigen brenzligen Situationen, doch Dornbirn versuchte den Ball so gut es ging zu verwalten um kein Risiko mehr einzugehen und sicherte sich einen knappen, sehr wichtigen Auswärtssieg.