Unter dem Motto „ghörig kreativ“ wurde am vergangenen Wochenende der erste Mitmach-Paletten-Workshop am Schlossplatz veranstaltet.

Rund 20 Jugendliche der OJAH und Lehrlinge der Firma Collini bauten mit großer Begeisterung an ihren Möbelstücken, die nun in der Stadt an unterschiedlichen Standorten zu finden sind sowie als Sitzmöglichkeiten beim „HOCK – Fest der Kultur(en)“ dienen.