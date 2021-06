Getötete 13-Jährige - ein Verdächtiger vorbestraft

Innenminister Karl Nehammer und der Wiener Polizeipräsident Gerhard Pürstl gaben am heutigen Dienstag in einer Pressekonferenz Einzelheiten zur Tat bekannt.

Im Zusammenhang mit der Tötung einer 13-Jährigen in Wien-Donaustadt haben Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) und der Wiener Polizeipräsident Gerhard Pürstl am Dienstag in einer Pressekonferenz Einzelheiten bekannt gegeben. Einer der Verdächtigen - es handelt sich um zwei gebürtige Afghanen im Alter von 16 und 18 Jahren - war demnach vorbestraft und hatte infolge dessen den Status als subsidiär Schutzberechtigter bereits aberkannt bekommen. Dagegen hatte er Beschwerde erhoben.