Gestohlene Texte im Buch über Brauchtum

Autorin gewann Zivilprozess gegen Buchherausgeberin und erhielt Texthonorar zugesprochen. Buch darf ohne Nennung ihres Namens nicht mehr vertrieben werden.

Eine der beiden Frauen werde ihn anlügen, sagte Richter Alexander Frick im Zivilprozess am Landesgericht Feldkirch. Die Frage sei nur, wer lüge. Denn sowohl die klagende Autorin als auch die Obfrau des Vereins, der das Buch herausgab, würden behaupten, die strittigen Texte in dem Buch über eine bestimmte Form des Brauchtums in einer Vorarlberger Region geschrieben zu haben.

2600 Euro als Honorar

Vor dem Prozess am Landesgericht hat es an einem Oberländer Bezirksgericht bereits einen Rechtsstreit gegeben, den die klagende Autorin gegen den beklagten Verein gewonnen hat. In dem Urteil am Bezirksgericht wurde der als Landesverband auftretende Verein dazu verpflichtet, der Oberländer Berufsautorin als Honorar für ihre in dem Buch unter anderem Autorennamen veröffentlichten Texte 2600 Euro zu bezahlen. Das teilte Vorarlbergs Justizsprecher Norbert Stütler mit.