Geschichtsführung zur Burgruine Alt-Ems

Noch bis 18. Oktober 2019 finden immer montags um 17.30 Uhr für alle, die nie genug von Geschichte und Kultur erfahren können, Geschichtsführungen zur Burgruine Alt-Ems statt.

Beim kurzen Besuch im Museum auf Zeit gibt es ein 3D-Modell der originalen Ruine zu bestaunen, danach geht es zu Fuß rauf auf den Schlossberg, wo Sie gemeinsam mit dem Geschichts-Guide in die ritterliche Zeit zurückversetzt werden. Bei einem „Fuß“ (spezielles Bier) in der Palastgastronomie wird anschließend noch gefachsimpelt. Treffpunkt ist vor dem Tourismusbüro in der Marktstraße 2. Dauer: ca. 3 Stunden. Preis pro Person: 10 Euro.

Bei schlechter Witterung oder sehr nassen Verhältnissen behält sich der Veranstalter vor, die Tour auf das Museum auf Zeit mit anschließender Einkehr in die Palastgastronomie zu beschränken oder komplett abzusagen.