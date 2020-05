Gegenwind für Wahltermin am 6. September

Die Vorarlberger Gemeindewahlen werden am 6. September über die Bühne gehen. Oder nicht?

In der Vorarlberger Politik regt sich Widerstand gegen den Wahltermin in den Ferien. Allen voran der Bregenzer SPÖ-Bürgermeisterkandidat Michael Ritsch will einen anderen, viel früheren Termin haben. Der ewige Linhart-Rivale will, dass im Juli gewählt wird. Er bevorzuge so schnell wie möglich klare Verhältnisse, heißt es in einem Bericht des ORF Vorarlberg. Die Steiermark schaffe ja auch schon Wahlen im Juni.