Am 6. September wird in Vorarlberg gewählt

Die Landesregierung und der Vorarlberger Gemeindeverband haben sich auf einen neuen Termin für die Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen verständigt.

Der nötige Gesetzesentwurf wird im Juni-Landtag behandelt. Bei Einhaltung der gebotenen Fristen ist der erste mögliche Wahlsonntag der 6. September. Den formalen Beschluss über den Wahltermin fällt die Landesregierung in der zweiten Junihälfte.

Landtag beschließt Termin im Juni

Die dafür erforderlichen gesetzlichen Bestimmungen sollen in der Juni-Sitzung des Vorarlberger Landtags gefasst werden. Neben der Bestimmung zur erneuten Ausschreibung der aufgrund von außerordentlichen Verhältnissen abgesagten Wahlen sieht der Gesetzesentwurf einige Erleichterungen vor.

Neue Stichtage

So können Wahlvorschläge, die für die ursprünglichen Wahlen am 15. März 2020 eingebracht wurden, grundsätzlich beibehalten werden. Das erspart den Listen und Parteien das erneute Sammeln von Unterstützungsunterschriften. Es besteht aber auch die Möglichkeit, die Wahlvorschläge zurückzunehmen und zu ändern oder überhaupt neue Wahlvorschläge einzubringen. In letzteren Fall müssen Listen oder Parteien aber erneut Unterstützungsunterschriften sammeln. Alle Wahlvorschläge werden schließlich dahingehend überprüft, ob sie mit dem neuen Wählerverzeichnis übereinstimmen.