LH Wallner im Video: Das sagt er zur Wahl-Absage

Nach der Entscheidung, die Gemeinderatswahlen am Sonntag zu verschieben, hat sich nun LH Wallner in einem Video über Facebook geäußert.

Der Landeshauptmann Markus Wallner hat sich am Donnerstagnachmittag in einem Videobeitrag an die Vorarlberger gewandt. Darin warb er um Verständnis für das Verschieben der Gemeinderatswahl in dieser "außergewöhnlichen Situation". Die gesamte Erklärung können Sie hier in Bild und Schrift nachverfolgen.