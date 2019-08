Galgenbrüder feierten ihre ersten 20 Jahre

Viel Musik und eine tolle Stimmung beim Jubiläums-Dämmerschoppen der Faschingszunft Galgenbrüder

Hohenems. Am vergangenen Samstagabend lud die Faschingszunft Galgenbrüder aus Anlass ihres 20-jährigen Bestehens zu einem Jubiläums-Dämmerschoppen auf den Funkenplatz im Schwefel ein.

Für die ersten 100 Gäste gab es Eis von Bruno´s Bio-Eis gratis, und die kleinen Besucher konnten sich ihr Gesicht schminken lassen oder in der Hüpfburg austoben. „Wir trotzen jedem Wetter“ hatten die Galgenbrüder angekündigt, und so warteten im Schwefel ein großes Festzelt, eine Weinlaube, ein Barzelt mit DJ, in der die Nacht zu Tag gemacht wurde, und ein Bier-Außenstand auf die Besucher.