Fussacher Flower Power - Ein Dorf blüht auf

Kreative Fussacher Hobbygärtnerinnen und -Gärtner bepflanzen Blumentröge, die den Autoverkehr beruhigen sollen.

15 Fussacherinnen und Fussacher mit grünem Daumen haben eine Patenschaft für die Gemeindeblumentröge übernommen. Bis in den späten Herbst hinein werden die Hobbygärtner und Hobbygärnerinnen dafür sorgen, dass es in den Trögen blüht und sprießt. Ob Kräuterbeet, Bienenfutterplatz oder Blumenwiese bleibt dabei jedem Paten selbst überlassen.

Als kleines Dankeschön dafür, dass sie „ihren“ Blumentrog hegen und pflegen, bekamen sie nach dem Motto „Vom Gießen zum Sprießen“ von Bürgermeister Peter Böhler eine symbolische Gießkanne überreicht. „Mit der Patenschaft tragen die Bürgerinnen und Bürger nicht nur zur Ortsverschönerung bei, sie sorgen auch für Sicherheit auf Fussachs Straßen, denn die Blumentröge dienen auch zur Verkehrsberuhigung an stark befahrenen Wegen oder Orten, an denen Kinder unterwegs sind, wie zum Beispiel vor dem Kindergarten oder bei der Volksschule. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken.“, so Böhler.