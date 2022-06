Für immer jung

Klimawandel, Energieknappheit, Lieferabhängigkeiten, Fachkräftemangel und extreme Preissteigerungen zwingen zum Umdenken.

Neue Lösungen sind dringend notwendig auf allen Ebenen. Inhaus-Geschäftsführer Robert Küng als Pionier in Sachen Alternativenergie bzw. Energiewandel hat deshalb die Initiative ergriffen und erstmals zum Energieforum einem Fachsymposium, geladen, das sich in Vorträgen und Diskussionen mit Zukunftsthemen zu Energie und Gesellschaft beschäftigt.

Einer der Speaker der Premierenveranstaltung war der österreichische Zukunftsforscher Harry Gatterer, der auch bei Pascal Pletsch bei Vorarlberg LIVE zu Gast war und die neuesten Erkenntnisse zum Megatrend „Wie die Silver Society die Ökologie beflügelt“ schilderte. Nicht nur bei der Veranstaltung, sondern im Gespräch mit Pletsch erklärte er nicht nur, wer mit der Silver Society gemeint ist, sondern auch wie relvant diese Gruppe in der Gesellschaft ist. Die Silver Society ist vielseitig präsent, so Harry Gansterer: als wichtige Kunden und stark wachsender Markt, als bedeutende gesellschaftliche Kraft, als Menschen mit Verantwortung für ihre Enkelgeneration, aber auch als Potenzial für einen Arbeitsmarkt, der auf die Expertise dieser Menschen mit Erfahrung nicht verzichten darf.

Wichtig ist, so Gatterer, dass wir uns von den gängigen Greisen-Bildern lösen. Die Silver Society stehe für aktive, oft gut situierte ältere Personen, sei allerdings nicht an ein bestimmtes Alter gebunden, sondern eher an ein gewisses Mindset, also eine spezielle Denkweise. Für die meisten ist das Erreichen des Rentenalters keinesfalls der Beginn des Ruhestandes, sie mischen sich in ökologische wie gesellschaftliche Belange aktiv ein.