Für HC Hard steht der Pokal unter keinem guten Vorzeichen

Im ÖHB-Viertelfinale gegen Krems fehlt dem Meister Alpla HC Hard Ivan Horvat und Dominik Schmid.

Der ALPLA HC Hard geht am Samstag, den 26. März 2022 (19.00 Uhr, Sporthalle am See) stark geschwächt in das ÖHB-CUP Viertelfinale gegen Förthof UHK Krems. Nachdem sich Ivan Horvat im Spiel gegen den HC LINZ AG einen Jochbeinbruch zugezogen hatte, welcher bereits in der vergangenen Woche operiert wurde, fällt nun auch Leistungsträger Kapitän Dominik Schmid unerwartet aus. Die Harder Jungs zählen einmal mehr auf den Rückenwind der Fans und hoffen auf zahlreiche Unterstützung in der Harder Teufelsarena – es gilt die 3G-Regel.