"Für Europa eine tragische Sache": Schock und Sprachlosigkeit im Ländle

Russland hat einen großangelegten Angriff gegen die Ukraine gestartet. Auch viele Vorarlberg sind angesichts der aktuellen Lage schockiert.

"Man lebt so in einer Blase"

"Ich finde es in der heutigen Zeit furchtbar", meint ein anderer Umfrageteilnehmer. Das Problem sei, dass man die Hintergründe nicht ganz kenne. "Es ist für Europa eine tragische Sache." Eine Dornbirnerin zeigte sich sprachlos und erschüttert: "Man lebt da so in einer Blase, habe ich das Gefühl hier bei uns." Es sei für sie nicht nachvollziehbar, auch da Krieg großes Leid und Tod bringe. "Die Vorstellung, jemand müsste in den Krieg ziehen", meint sie.