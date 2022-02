Wallner: "Schlimmste Befürchtungen eingetreten"

Landeshauptmann Markus Wallner verurteilt die russische Aggression gegenüber der Ukraine.

"Bundeskanzler Karl Nehammer hat mich heute in der Früh über die russische Invasion informiert. Die schlimmsten Befürchtungen dürften eingetreten sein und wir verurteilen die vorsätzliche russische Aggression gegenüber der Ukraine auf das Schärfste! Falls notwendig, werden alle Bundesländer ukrainische Kriegsflüchtlinge aufnehmen. Zudem muss auch die Energieversorgung für die Bevölkerung weiterhin garantiert werden", so der Vorarlberger Landeshauptmann Wallner in einer ersten Reaktion zu den aktuellsten Vorgängen in der Ukraine-Krise.