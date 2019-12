Für einmal war ein neuer Sprecher zu bewundern

Beim Wolfurter Hallenmasters war erstmals Sebastian Meier als Stimmungsmacher im Einsatz

Seit der Gründung des Wolfurter Masters vor 24 Jahren ist Hanspeter Meusburger der Hallensprecher. In der Qualifikation fehlte Meusburger erstmals am vergangenen Samstag aus privaten Gründen. Sein Ersatz Sebastian Meier machte aber bei seinem Debüt als Stimmungsmacher eine gute und ordentliche Figur. „Nächstes Jahr zum 25-Jahr-Jubiläum bin ich sicher als Sprecher dabei. Da wird jeder Turniertag ein ganz besonderes Erlebnis und wird in die Geschichtsbücher eingehen. Etwa 2600 Stunden war das Mikrofon in der Hofsteighalle schon mein Arbeitsgerät“, freut sich Meusburger.