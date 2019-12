Vierzig Klubs und ihre ganz große Hoffnung

Ein Dutzend an Mannschaften qualifizieren sich aus der Vorrunde für den Hauptbewerb

Erstmals überträgt Cosponsor und Kooperationspartner Vorarlberger Nachrichten ab der Vorrunde das Hallenmasters aus der Hofsteighalle in Wolfurt für alle User empfangbar den Bandenzauber auf VN.at im Livestream. Dank der Zusammenarbeit mit Veranstalter Meusburger FC Wolfurt und wearefootball.com Vorarlberg ist die Online-Liveübertragung möglich geworden. Vor der Hofsteighalle Wolfurt besteht für die Besucher die Möglichkeit in einem beheizten Zelt von acht mal zehn Meter auf einer Großleinwand alle Spiele vom Parkett live mitzuverfolgen.

Die letzten fünf Tage vor Weihnachten stehen in der Hofsteiggemeinde wieder ganz im Zeichen des Hallenfußballs. Neun erste Kampfmannschaften, darunter Ex-Turniersieger Viktoria Bregenz und erstmals SC Mühlebach, gleich neunzehn 1b-Teams, drei 1c-Mannschaften und neun Juniors, die sich durch die Qualifikation gespielt haben, also 40 Teams, starten ab heute (18.30 Uhr) in die Mastersvorrunde. Neben Viktoria Bregenz müssen sich die Ligakonkurrenten Doren und Klostertal (alle 1. LK) über die zweite Runde für das Masters qualifizieren. Seit vielen Jahren Abstinenz hat Jubilar Rätia Bludenz, die Alpenstädter feierten heuer seinen 100. Geburtstag, seine Nennung für den Bandenzauber in Wolfurt abgegeben.