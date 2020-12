Für die VEU Feldkirch zählt nur ein Sieg in Linz

Das Tabellenschlusslicht Steel Wings Linz darf für die VEU kein Stolperstein sein

Sa, 05.12.2020, 17.30 Uhr: Steel Wings Linz – VEU Feldkirch

Referees: PODLESNIK, WUNTSCHEK, Matthey, Puff.

Die VEU Feldkirch kämpft bei den Steel Wings Linz um ihren ersten Auswärtssieg in der laufenden Meisterschaft. Die Vorarlberger haben bislang alle vier Begegnungen in der Fremde verloren, sind aber gegen die Oberösterreicher dennoch klarer Favorit: Die Linzer verloren ihre letzten fünf Spiele am Stück. In den letzten drei Begegnungen mit der VEU konnten die Steel Wings kein Tor erzielen. Im viertletzten Aufeinandertreffen am 5. Dezember 2019 – also auf den Tag genau – holten die Linzer letztmals daheim einen Punk, unterlagen Feldkirch nach Penaltyschießen 3:4. Die Oberösterreich haben in dieser Saison die wenigsten Tore (12) geschossen und die meisten Gegentore (71) erhalten.