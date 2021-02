Fünfmal „e“ als große Zukunftsperspektive

Vorderländer Gemeinde Klaus bewirbt sich um Aufnahme in das e5- Programm

Klaus. Wie soll die eigene Gemeinde in zehn, in zwanzig oder sogar in dreißig Jahren ausschauen? Wie entwickelt sich die Mobilität, die Art und Weise wie Menschen wohnen, wie lässt sich nachhaltig wirtschaften und regional Güter und Nahrung herstellen und wie sollen elementare Ansprüche der Menschen wie Heizen und Energieversorgung erfolgen. Langfristige, entscheidende Fragen, die sich Gemeinden die ihren Blick in die Zukunft gerichtet haben, stellen sollten und dies im konkreten Fall Klaus auch tun. Die Vorderländer Gemeinde beschäftigt sich aktuell in enger Zusammenarbeit mit dem Vorarlberger Energieinstitut um die Aufnahme in das e5-Programs des Landes. Nach geschlagener Wahl im vergangenen September wurde dazu eigens ein e5-Ausschuss unter dem Vorsitz von Neo-Bürgermeister Simon Morscher gebildet, der sich nun vorerst um dieses Anliegen kümmert. „Der Ausschuss soll sich nur mit den grundlegenden Dingen beschäftigen, im Weiteren wollen wir ein echtes E5-Team entstehen lassen, dass sich aus der breiten Vielfalt der Gemeinde abseits der Politik bilden soll“, erläutert Morscher die Motive. Im Ausschuss ist man sich grundsätzlich einig über die weitere Vorgehensweise, am 10.März wird dann ein formell nötiger Beschluss seitens der Gemeindevertretung erwartet. Ab dann geht der eigentliche Umsetzungsprozess erst los, der derzeit noch wenig über die Theorie hinausgeht, konkrete Projekte sollen dann erst schrittweise geplant und umgesetzt werden, die groben Bereiche sind aber vorgegeben. Energie, Heizung, Mobilität, Bildung, Landwirtschaft sind nur einige Stichworte, darüber hinaus setzt Bürgermeister Morscher aber auf einen wesentlich grundlegenderen Prozess: „Es muss uns gelingen, das Thema in der Bevölkerung bewusst zu machen und in den Köpfen zu verankern. Dies wird sicher etwas Zeit benötigen, ich bin aber der Überzeugung, dass alle Klauser von der Umsetzung des Programms positiv profitieren werden.“