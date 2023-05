Freilaufender Hund bricht 69-jähriger Frau ein Bein

Ein Zusammenstoß mit einem freilaufenden Hund hat einer 69-Jährigen am Sonntag am Bödele in Dornbirn eine Schienbeinkopffraktur eingebracht.

Am Sonntag, den 28.05.2023, gegen 16 Uhr spazierte eine 69-jährige Frau, zusammen mit ihrem Lebensgefährten und ihrem Hund, einem Basset Terrier, in Dornbirn im Bereich Bödele - Fohramoos.

Kollission hat Bruch zur Folge

Im Bereich Fohramoos 512 kamen ihnen eine Frau und ein freilaufender Hund entgegen, welcher offensichtlich in Richtung des Basset Terriers rannte. Da sich dieser hinter ihren Besitzern versteckte, rannte der freilaufende Hund gegen die Beine der 69-Jährigen. In der Folge kam es noch zu einem kurzen Gespräch zwischen den Hundehaltern. Wenig später stellten sich Schmerzen im rechten Bein der 69-Jährigen ein, was letztendlich als eine Tibiafraktur (Schienbeinkopf) diagnostiziert wurde.

Zeugenaufruf

Zeugen des Vorfalles, insbesondere die Hundehalterin des freilaufenden Hundes, werden ersucht sich bei der Polizeiinspektion Dornbirn (Tel. +43 (0) 59 133 8140) zu melden.

ca kniehoher braun/schwarzer Hund (ähnlich wie ein Appenzeller Sennhund) Beschreibung Halterin: ca 30 Jahre alt, ca 175 cm groß, schlank und längeres blondes Haar mit roten Strähnen

