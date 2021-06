Freie Stellen in der aha-Ferienjobbörse

In der aha Ferien- und Nebenjobbörse sind derzeit noch 156 offene Stellen

Nur noch zwei Wochen bis zu den Sommerferien – wer noch auf der Suche nach einem Ferialjob ist, wird in der Ferien- und Nebenjobbörse vom aha fündig. Aktuell sind in der Onlinebörse 156 Ferien- und Nebenjobs sowie Praktikumsstellen in ganz Vorarlberg eingetragen. Gerade in den letzten Tagen wurden aufgrund der Öffnungsschritte weitere Jobs eingetragen.