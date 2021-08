Frastanz: Polizei löste mehrtägige Party auf

Am Sonntagmorgen (8. August) kontrollierte die Polizeiinspektion Frastanz etwa 20 feiernde Personen auf einer Wiese und konnte dabei verschiedene Suchtmittel sicherstellen.

Beamt:innen der Polizeiinspektion Frastanz bemerkten am Sonntagmorgen (8. August) im Zuge einer Streife eine Ölspur, welche sich durch das gesamte Ortsgebiet von Frastanz nach Frastafeders und in weiterer Folge in Richtung Bazora zog. Auf einer Wiese im Wald konnte eine sog. „GOA-Party“ festgestellt werden.