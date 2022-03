Frastanz hilft der Ukraine

Die Marktgemeinde Frastanz stellt Wohnungen für Flüchtlinge zur Verfügung. Zudem unterstützt die Spenden-Aktion „Frastanz hilft“ die Menschen der Ukraine.

Der Krieg in Europa stößt weltweit auf Empörung. Durch den militärischen Angriff Russlands auf die benachbarte Ukraine herrscht dort Angst, Leid, Trauer und Verzweiflung. Die Marktgemeinde Frastanz verurteilt diese kriegerischen Verbrechen an den Menschen und erklärt sich verbunden mit den Bewohner*innen der Ukraine.

All jene, die fliehen können, sind in der Europäischen Union herzlich willkommen. Die Markgemeinde Frastanz begrüßt das klare Bekenntnis der EU und der Republik Österreich. Zudem ist Frastanz solidarisch und stellt Wohnungen für Geflohene zur Verfügung. „Wir sind verantwortlich, die fliehenden Menschen zu unterstützen und bei uns aufzunehmen“, ist Bürgermeister Walter Gohm überzeugt.

„Wir stellen umgehend unsere Gemeinde-Notwohnung und eine soeben frei gewordene Wohnung im Arzthaus zur Verfügung. Außerdem prüfen wir weitere Unterbringungsmöglichkeiten in den Gemeinde-Einrichtungen und sind im Austausch mit der Pfarre“, erklärt Vizebürgermeisterin Mag. Michaela Gort. „Zudem rufen wir die Frastanzer Bevölkerung auf, freie Wohnungen zu melden“, so Gort, die in Frastanz für Soziales und Integration zuständig ist.